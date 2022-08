shareribs.com – London 09.08.2022 – Brent-Rohöl bewegt sich am Dienstag leicht nach unten, belastet von Berichten über eine mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran in den Atomverhandlungen.



Die Ölpreise sind in den vergangenen Tagen zurückgekommen und haben sich um die Marke von 90 USD bzw. 95 USD je Barrel etabliert. Dabei ist weiterhin klar, dass die Risiken für das Angebot überwiegen, während in den vergangenen Wochen die Konjunktursorgen zugenommen haben.



Zuletzt wurden die Atomverhandlungen mit dem Iran wiederbelebt. Es wurde über Gespräche zwischen Delegationen des Iran und der USA berichtet. Die Europäische Union hat gestern Abend einen neuen „letzten“ Text eingereicht, mit dem Ziel, das Abkommen wieder zu beleben. Ein Vertreter der EU teilte mit, dass in „sehr wenigen Wochen“ eine Entscheidung dazu erwartet wird.



In der Folge spekulieren die Marktteilnehmer darauf, dass der Iran die Exporte von Rohöl wieder aufnehmen kann. Erwartet wird, dass die Exporte binnen sechs Monaten um 1,0 Mio. bis 1,5 Mio. Barrel/Tag gesteigert werden könnte.



In den vergangenen 18 Monaten kam es immer wieder zu Spekulationen über eine Wiederbelebung der Vereinbarung.



Ein Analyst der Commonwealth Bank geht derweil davon aus, dass die Marktteilnehmer kaum an einen solchen Deal glauben, weshalb die Ölpreise bei Zustandekommen deutlich sinken könnten.



Abseits dessen gibt es auch bei der Nachfrageentwicklung Risiken, die Preise auf hohem Niveau halten. So besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die konjunkturelle Abkühlung weniger stark ausfällt als erwartet, so dass auch das Nachfragewachstum weniger beeinträchtigt wird.



Brent-Rohöl verliert 0,2 Prozent auf 96,47 USD/Barrel, WTI-Rohöl verliert 0,2 Prozent auf 90,57 USD/Barrel.