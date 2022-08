shareribs.com – Chicago 05.08.2022 – Weizen und Mais, aber auch die Sojabohnen zeigen sich im elektronischen Handel fester, gestützt von der hohen Nachfrage und den bestehen Angebotsrisiken. Die Exportverkäufe der vergangenen Woche fielen schwach aus.



Der Weizenpreis ist im Wochenverlauf auf das geringste Niveau seit Februar gefallen und konnte sich seitdem wieder etwas erholen. Die beginnenden Exporte der Ukraine haben dazu geführt, dass die Notierungen unter Druck gesetzt wurden, während gleichzeitig die Nachfrage hoch und das Angebot knapp ist.



In den vergangenen Tagen haben mehrere Länder Käufe ausgeschrieben, um das zurückgekommene Preisniveau zu nutzen. Derweil fielen die Exportverkäufe in den USA eher schwach aus.



Wie gestern Abend mitgeteilt wurde, verkauften private Exporteure in der Woche bis zum 28. Juli 250.000 Tonnen Weizen, 314.500 Tonnen Mais und 399.600 Tonnen Sojabohnen.



In den nächsten Tagen wird für die Marktteilnehmer wichtig, wie die Ukraine die Exporte von Getreide aufrecht erhalten kann. Für den heutigen Freitag ist die Auslieferung von 58.041 Tonnen Mais vorgesehen. Die Schiffe sollen den Hafen Odesa bereits verlassen haben.



Derweil wurde aus Argentinien berichtet, dass es in den wichtigen Anbaugebieten Regenfälle gab, die zur Linderung der Dürre beitragen könnten. In den vergangenen Monaten wurden die Prognosen für die Anbauflächen, bedingt durch die anhaltende Trockenheit, mehrmals reduziert.



Dezember-Mais verbessert sich im elektronischen Handel um 6,0 Cents auf 6,1225 USD/Scheffel, September-Weizen gewinnt 5,5 Cents auf 7,88 USD/Scheffel hinzu und die November-Sojabohnen steigen um 7,75 Cents auf 14,2575 USD/Scheffel.