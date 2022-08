shareribs.com – Springfield 05.08.2022 –Der Absatz von Cannabis im US-Bundesstaat Illinois ist im Juli auf 135,7 Mio. USD geklettert. Gegenüber dem Vormonat entsprach dies einem Plus von 7,0 Prozent. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich derweil auf 6,2 Prozent verlangsamt. Es ist der bislang zweithöchste Absatz, nachdem es im Dezember 2021 ein Absatzniveau von 137,9 Mio. USD gegeben hatte.Wie das Department of Finance and Professional Regulation mitteilte, haben die Cannabisgeschäfte im Bundesstaat 3,251 Mio. Produkte verkauft. Der Bundesstaat profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage von Konsumenten aus anderen Bundesstaaten. Diese kauften in Illinois Cannabisprodukte im Umfang von 43,5 Mio. USD. 92,16 Mio. USD wurden durch Bürger aus Illinois umgesetzt.Der Cannabisproduzent Tilray Brands hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Wellness-Sparte des Unternehmens ein Vertriebsabkommen mit dem Spirituosenvertriebler Southern Glazer’s Wine & Spirits unterzeichnet hat.Der Vertrag soll Tilray Wellness Zugang zu den Bars, Restaurants und Supermärkten geben, die von Southern Glazer’s bedient werden. Über das Netzwerk sollen unter anderem auch Getränke mit Cannabidiol vertrieben werden. Ein erwartetes Volumen wurde nicht bekanntgegeben, Tilray Wellness soll aber die Gelegenheit erhalten, seine Produkte in 13 US-Bundesstaaten zu anzubieten. Überdies soll es die Option auf einen landesweiten Vertrieb geben.Wenige Monate vor den Mid-Terms wächst der Druck auf die Politik weiter, massive Reformen bei der Cannabis-Gesetzgebung umzusetzen. Einige Unternehmen bereiten sich bereits für Übernahmen vor, um bestens positioniert zu sein, wenn es dann soweit ist. In der Folge ändert sich auch weltweit die Rhetorik gegenüber Cannabis. In Mexiko entsteht in Kürze der größte Cannabismarkt der Welt, während im US-Kongress für Fortschritte im Umgang mit Cannabis gekämpft wird.ist nicht den Risiken der Produktion von Cannabis ausgesetzt ist, sondern liefert als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli 2020 realisiert, wobei Greenrise Global Brands (vormals AMP Alternative Medical Products) monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt will das Unternehmen ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYGreenrise Global Brands sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.hat am 12. Mai 2021 bekanntgegeben, dass eine Liefervereinbarung mit Dr. Feurstein Medical Hemp GmbH für den Import und Vertrieb von zertifizierten CBD-Hanfprodukten abgeschlossen wurde. AMP wird demnach eine Reihe von CBD-Kosmetikprodukten in pharmazeutischer Qualität unter der Marke HANFASAN vertreiben. Die Produkte sind bereits für den deutschen Vertrieb zertifiziert und können ohne ärtzliche Verordnung verkauft werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:Greenrise Global Brands (vormals AMP) will mit der Waldhausklinik Deuringen eine klinische Studie zur Wirkung von medizinischem Cannabis durchführen. Wie das Unternehmen am 13. September bekanntgab, will man mit der Akutklinik in Bayern eine klinische Studie zum therapeutischen Einsatz von Cannabisextrakten in der Schmerztherapie beantragen. Greenrise Global Brands (vormals AMP)soll im Rahmen dessen die Cannabisextrakte bereit stellen. Die gesamte Mitteilung des Unternehmens lesen Sie hier:wird künftig der exklusive Marketingpartner für den kanadischen Cannabiskonzern Tilray. Im Rahmen der Vereinbarung wird Greenrise Global Brands der alleinige Marketingpartner für nach Deutschland importierte und hier produzierte Produkte der Marke Aphria.Die Vereinbarung zwischen Greenrise Global Brands (vormals AMP) und Tilray basiert auf einer Liefer- und Marketingvereinbarung mit CC Pharma, einer Tochter von Tilray. Greenrise Global Brands (vormals AMP) ist damit in der Lage einen vollständigen Katalog an medizinischen Cannabisprodukten anzubieten, die Ärzten verschreiben können. Dieser Katalog, sowie weitere medizinische Cannabisprodukte, sind über Tilrays Vertriebsnetz erhältlich, das 13.000 Apotheken umfasst. Daneben wollen Greenrise Global Brands (vormals AMP)und Tilray Fortbildungsseminare für Ärzte veranstalten, welche dazu genutzt werden sollen, um Apotheker, Ärzte und medizinische Fachkräfte weiterzubilden. Greenrise Global Brands (vormals AMP) will im Rahmen dieser Seminare Informationen über seinen Produktkatalog bereitstellen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:hat am 3. November 2021 die Übernahme der Greenrise GmbH bekanntgegeben. Das Unternehmen soll künftig unter dem Namen Greenrise Global Brands firmieren und konzentriert sich derzeit auf die Geschäftsbereiche CBD-Wellness und medizinisches Cannabis. Die Marken Herbify und CANAVEX gehören Greenrise. Im Rahmen der Entwicklung des CBD-Markts ist geplant, Marken für Verdampfer, Flüssigkeiten und Schmerzmittel zur äußeren Anwendung einzuführen. Dr. Stefan Feuerstein, President von AMP, sagte, die Übernahme ermögliche die Expansion in den lukrativen CBD-Wellnessbereich und begünstigt die Entwicklung der finanziellen Performance. Zudem werde mit der Übernahme von Knopp und anderen Führungsmitgliedern von Greenrise die Innovationsfähigkeit von AMP gestärkt. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:gab am 23. November 2021 bekannt, dass man die CBD-Wellnessmarke Herbify auf dem deutschen Markt einführen werde. Die CBD-Öle von Herbify sind konzipiert für die tägliche orale Anwendung und werden in Deutschland mit Hanf-CBD-Extrakt aus biologischem Anbau hergestellt. Hendrik Knopp, Director von Greenrise Global teilte mit, dass die Marke Herbify sich für CBD-Enthusiasten und Anfänger gleichermaßen eigne. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:hat am 12. Januar mitgeteilt, dass man künftig Dronabinol in Deutschland verkaufen werde. Dronabinol ist reines TCH und wird von Eurox in Deutschland hergestellt. AMP und Eurox haben einen nicht-exklusiven Vermarktungs- und Vertriebsvertrag ab Februar 2022 geschlossen. Die Vertriebsteam für Ärzte und Apotheken wurden entsprechend geschult. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:Am 19. Januar teiltemit, dass AMP Alternative Medical Products exklusiver Vertriebspartner von bestimmten Produkten von Green Little Pharma-Extrakten werde. Die Produkte von Green Little Pharma sollen an Apotheken und Kliniken geliefert werden. Der Vertrag gilt für drei Jahre. Das Unternehmen verfügt über GMP-konforme Anbaueinrichtungen in Australien und Dänemark. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:begrüßt die Pläne der deutschen Regierung aus SPD, Grünen und FDP, Cannabis zu legalisieren und im lizenzierten Einzelhandel zu verkaufen. Deutschland werde damit erst das dritte Land, in dem Cannabis für Erwachsene legalisiert werde. Greenrise Global verwies dabei auf eine Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die einen finanziellen Nutzen von 4,7 Mrd. Euro aus der Legalisierung prognostiziert. Der President und Director von Greenrise Global, Dr. Stefan Feuerstein, sagte: „Unsere Strategie ist es, eine führende Position auf dem deutschen Cannabismarkt zu erreichen und eins der erfahrensten Managementteams aufzubauen, um diese Chance zu nutzen. Die Erfahrung unseres Führungsteams umfasst die erfolgreiche Ausschreibung und den Aufbau der ersten medizinischen Anbauanlage in Deutschland sowie den Aufbau eines der führenden Unternehmen für medizinisches Cannabis.“ Die gesamte Mitteilung von Greenrise Global lesen Sie hier:hat am 5. April bekanntgegeben, dass man eine Beteiligung von 51 Prozent an CannaCare Health übernommen hat. Mit der Übernahme, so das Unternehmen, werde die Position von Greenrise auf dem CBD-Wellness-Markt gestärkt und folge der Strategie, zu einem führenden Unternehmen für legales Cannabis in Deutschland zu werden. CannaHealth verfügt über die Produktlinie CANOBO, die vom Unternehmen Frank Otto und der Familie Oplesch aufgebaut wurde. Hinsichtlich des Marktanteils soll die Marke zu den Top 3 in Deutschland liegen. Mit der Übernahme verfolgt Greenrise Global Brands strategische Ziele. So konnte man sich mit der Übernahme eine branchenführende Marke sichern, erhält eine landesweite in mehr als 4.500 Verkaufsstellen und kann sich auch das Management, das diese Erfolge erreichte, sichern. Überdies ist die Übernahme unmittelbar umsatzwirksam. Im Jahr 2021 lag der Umsatz bei untestierten 2 Mio. Euro mit CBD-Wellness. Für 2022 werden 4 Mio. Euro und 2023 10 Mio. Euro erwartet.Weiterhin wurde vereinbart, das Greenrise für zwei Jahre nach dem Abschluss der Transaktion die exklusive Option hat, die restlichen 49 Prozent von CannaCare zu erwerben. Der Director von Greenrise Global Brands, Hendrik Knopp, sagte, dass die Transaktion für das Unternehmen zu einem überaus wichtigen Zeitpunkt der Entwicklung der deutschen Cannabisbranche erfolge. Die Kombination beider Unternehmen beschleunige das Geschäft wie keine andere Transaktion. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:hat am 11. Mai mitgeteilt, dass die Übernahme von 51 Prozent CannaCare Health abgeschlossen ist. Greenrise hat mit der Übernahme zudem die exklusive Option erhalten, binnen 24 Monaten die restlichen 49 Prozent an CannaCare zu erwerben. Überdies teilte Greenrise mit, dass Frank Otto, Mitgründer von CannaCare in Board of Directors von Greenrise berufen wurde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mitgeht und welche Rolle Tilrays Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqh