Kursgewinne am Fließband sind nicht realistisch? SD-Börsenstar „Hai“ belehrt uns einmal mehr eines Besseren und lieferte in den vergangenen Wochen für die Mitglieder des Premium Trading Club (PTC) reihenweise Kursgranaten. Wir blicken zurück.

Nachdem „Hai“ das erste Halbjahr trotz Bärenmarkt bereits mit standesgemäßen 4,3 Millionen € Profit – vorwiegend mit Aktien aus dem No Brainer Club – beendet hatte, kamen zuletzt auch PTC-Mitglieder allein durch eine Reihe von „Bonustipps“ aus der Feder des populären Börsenstars weit mehr als nur auf ihre Kosten.

Silverback Therapeutics +73%

Angefangen hat der Spaß bereits im April, als „Hai“ für PTC-Mitglieder eine Kaufzone bis 3,10 US$ für die Silverback-Aktie aufrief. An insgesamt 18 folgenden Handelstagen konnte das Papier gemütlich eingesammelt werden. Die Aktie, mit der auch NBC-Mitglieder massiv kassiert haben, erreichte in der vergangenen Woche ein vorläufiges Kurshoch bei 5,37 US$. Damit steht eine Performance von mindestens +73% innerhalb weniger Monate zu Buche.

PayPal +50%

Mit Sommerbeginn und während der urlaubsbedingten Abwesenheit von Biotech-Aktien-Koryphäe „pharmaeagle“ (Userkommentar: „Auch einer der absolut Größten hier, konstant am liefern wie ein Pizzabote“) verstärkte „Hai“ seine Aktivität im Kanal PTC Community Trades: Am 30. Juni folgte die nächste konkrete Kaufansage bei der allseits bekannten PayPal. Lediglich 67-68$ wurden für eine Aktie des zuvor übertrieben abgestraften Zahlungsgiganten gezahlt. Gestern, nur 5 Wochen später, erreichte der Titel nach einem erwarteten Sentiment-Umschwung und Mut machenden Earnings wieder dreistellige Notierungen und schoss bis auf 101,95 US$ in die Höhe – die nächsten +50% wurden eingefahren!

Tonix Pharmaceuticals +74%

Spekulativer wurde es am 16. Juli: Die Aktie von Tonix Pharmaceuticals wurde klar als „Zock“ deklariert. PTC-Mitglieder bretterten dennoch volle Kanne in den Wert rein und zahlten lediglich Preise unter 1,30 US$. Weniger als 2 Wochen später, am 29. Juli, erklomm die Nano-Cap-Aktie deutlich höhere Sphären und schoss unter riesigen Umsätzen bis auf 2,24 US$ durch die Decke. Eine Rendite von mindestens +74% für PTC-Mitglieder in kürzester Zeit – für simples Folgen nicht so schlecht…

Brickell Biotech +60%

Doch damit nicht genug: Von der Dachterrasse seines Mallorca-Penthouses schickte „Hai“ nach dem Tonix-Exit gleich den nächsten Volltreffer hinterher: Brickell Biotech war nur noch zwei Tage zum Empfehlungskurs von 2,90 US$ zu haben, dann legte auch diese Aktie los wie die Feuerwehr: Gestern knallte der Wert nahezu senkrecht in die Höhe und erreichte einen Spitzenkurs von 4,64 US$. Sagenhafte +60% Profit in nur 4 Handelstagen. Leute, wo sonst gibt es denn sowas?

Wertvolle Warnung zur rechten Zeit

Nebenbei warnte „Hai“ unbedarfte Kleinanleger davor, die Aktie von Adial Pharmaceuticals weiter zu halten, nachdem diese im Anschluss eines „pharmaeagle“-Tipps ebenfalls mehr als +50% Kursgewinn eingebracht hatte. So kündigte „Hai“ am 19. Juli einen Kursverlust von -80% für die Adial-Aktie an. Am gleichen Tag hatte das Papier bei 2,08 US$ den höchsten Stand seit Monaten erreicht. Im Zuge erwarteter News, die von Börsen-Amateuren zunächst positiv interpretiert wurden, in Wahrheit aber einen K.o.-Schlag bedeuteten, rutschte die Aktie kurz darauf bis auf 0,55 US$ in den Keller – heftige -74% Kursverlust!

Kaum zu glauben, dass Ansagen wie die von „Hai“ oder „pharmaeagle“ im Grunde genommen nur kostenloses Beiwerk im Community-Kanal des Premium Trading Clubs sind. Profi-Trader Axel Müller und sein Team stechen auch ohne diese „Schmankerl“ zuverlässig die Märkte aus und liefern Outperformance ohne nennenswerten Risikoeinsatz. Die bereits stolze Jahresrendite von zuletzt +27,5% soll in diesem Jahr durch neue Trading-Strategien nochmals deutlich ausgebaut werden.

Noch nicht dabei?

Werde hier Teil der erfolgreichen und einzigartigen PTC-Trading-Community oder registriere Dich zunächst kostenlos für unseren Live Chat!