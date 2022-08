Seit dem 7. September letzten Jahres, dem Tag, an dem das mittelamerikanische Land als erste Nation Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt hat, wollte ich El Salvador betreten.

In der vergangenen Woche habe ich es endlich in die Tat umgesetzt.

Ich werde eine Reihe von Artikeln über meine Erfahrungen schreiben, meine Gedanken zum Bitcoin-Experiment und was es für die Zukunft von El Salvador und anderen souveränen Staaten bedeutet. Doch lassen Sie mich zunächst kurz auf das eingehen, was das alles möglich macht: das Lightning Network.

Lightning

Ich landete um 2 Uhr morgens Ortszeit auf dem internationalen Flughafen von El Salvador. Bis zu meiner Unterkunft in San Salvador waren es 50 km, und da die Busse um diese Uhrzeit nicht mehr fuhren, war ich gezwungen, ein Taxi zu nehmen.

Fast eine Stunde später erreichte ich meine Wohnung. Die Fahrt kostete 30 $. Lustigerweise hatte ich nur zwei 20$-Scheine und der Fahrer hatte kein Wechselgeld. Aus praktischer Sicht machte Bitcoin also tatsächlich Sinn, ganz abgesehen von meinem brennenden Wunsch, meine allererste reale Transaktion mit dem magischen Internetgeld zu tätigen, über das ich in den letzten Jahren so viel geschrieben und gelesen habe.

Mein Fahrer holte seine Lightning-Brieftasche heraus, ich scannte den QR-Code und – schwupps – war es erledigt. 30$, oder 130.000 Satoshis.

Landed in El Salvador at 2 AM. Taxi from airport to accom in city ended up being nearly an hour.



Loaded the lightning wallet up with 1.5 million sats ($350)



“Puedo pagar con Bitcoin?”



“Si”



130k sats ($30) sent to taxi driver and my first real-world BTC transaction was done 🇸🇻 pic.twitter.com/8WztC1aOpJ — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) August 4, 2022

Lightning ist effizient

Für diejenigen, die es nicht kennen, ist das Lightning Network im Wesentlichen eine Off-Chain-Lösung für die Skalierbarkeitsprobleme von Bitcoin. Es beschleunigt die Transaktionsverarbeitungszeiten und senkt die damit verbundenen Kosten, wodurch es praktischer wird. Eine detaillierte Beschreibung von Lightning folgt an einem anderen Tag, aber das ist erst einmal die Kurzfassung.

In der Tat habe ich im Rahmen eines Experiments auch versucht, die Zahlung an den Taxifahrer on-chain zu senden. Das heißt, eine normale On-Chain-Bitcoin-Transaktion und nicht über das Lightning Network. Die Benachrichtigung auf meiner Wallet besagte, dass sie innerhalb der nächsten drei Stunden bestätigt werden würde. Da ich in den frühen Morgenstunden auf dem Beifahrersitz eines Taxis saß, war dies natürlich völlig undurchführbar. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fahrer bereit gewesen wäre, bis 5 Uhr morgens mit mir zusammenzusitzen, um sicherzustellen, dass die Zahlung ankommt.

Mit Lightning hingegen erfolgte sie sofort. Es erinnerte mich an die Nutzung von Revolut – der Zahlungs-App, mit der man anderen Revolut-Nutzern sofort Geld schicken kann. Anfang dieses Jahres wurde Revolut mit stolzen 33 Mrd. $ zum am höchsten bewerteten privaten Unternehmen in Großbritannien und hat in rasantem Tempo Nutzer hinzugewonnen. Revolut ist ähnlich wie Monzo in Großbritannien oder Venmo in den USA und ermöglicht sofortige Überweisungen.

Das Senden von Geld über Lightning fühlt sich sehr ähnlich an wie das Benutzererlebnis, das Revolut und andere ähnliche Apps bieten – nahtlos, einfach und effizient. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass wir Bitcoin und keine Fiat-Währung verwenden – eine reine Peer-to-Peer-Währung ohne eine zentrale Partei. Um ehrlich zu sein, fühlte es sich nach all dieser Zeit surreal an.

Franchise

Natürlich versteht nicht jeder etwas von Bitcoin. In der Tat ist die Akzeptanz vielleicht nicht so hoch, wie man es erwarten würde. Anekdotisch habe ich erfahren, dass etwa 30% / 35% der Unternehmen und Menschen in der Stadt San Salvador Bitcoin akzeptieren.

Franchises und große Unternehmen werden die virtuelle Währung eher akzeptieren. Walmart, Subway, große Restaurantketten und dergleichen waren alle gut aufgestellt.

Das folgende Beispiel zeigt das bekannte automatische Bestellsystem bei McDonalds. Ich ging hinein, um den klassischen Big Mac zu bestellen (Ich esse sie nicht, aber für das Experiment dachte ich, es sei ein Muss!). Am Ende der Bestellung besteht der einzige Unterschied zu allen anderen Ländern darin, dass es drei statt zwei Zahlungsmöglichkeiten gibt – Karte, Bargeld oder Bitcoin.

Wenn Sie auf Bitcoin tippen, erscheint ein QR-Code und Sie können loslegen.

Entschuldigung für das etwas unscharfe Foto, ich war sehr aufgeregt

Gespräche mit Einheimischen

Im Gespräch mit den Einheimischen schien meine anekdotische Erfahrung, dass 30% der Geschäfte Bitcoin akzeptieren, in etwa dem zu entsprechen, was auch sie tagtäglich erleben. Eine Frage, die ich überall dort stellte, wo ich mit Bitcoin bezahlen konnte, war, wie häufig die Verbraucher Bitcoin verlangen. Die Antworten waren extrem niedrig – typischerweise 10% oder weniger, wurde mir normalerweise gesagt.

Die Volatilität war ein häufig genannter Faktor, als ich fragte, warum die Menschen zögerten, Bitcoin auszugeben. In der Tat wurde erst nach der Veröffentlichung des Chivo Wallet – das von der Regierung herausgegebene Wallet, über das die meisten Unternehmen Zahlungen akzeptieren – eine automatische Konvertierungsfunktion installiert, die es Händlern ermöglicht, die Bitcoin, die sie von Verbrauchern erhalten, automatisch in USD umzuwandeln. Wenn man also Bitcoin akzeptierte, musste man sie anfangs entweder behalten und darauf spekulieren, dass die Volatilität steigt, oder zu einem Geldautomaten gehen, um sie als Bargeld abzuheben.

Auf der positiven Seite haben jedoch fast alle kommentiert, wie einfach es war, Zahlungen mit Bitcoin zu akzeptieren – etwas, von dem ich selbst auch überrascht war, wie ich oben erwähnt habe, als ich die Benutzerfreundlichkeit von Lightning und das Bitcoin Wallets mit Apps wie Revolut und Monzo verglichen habe.

Die wichtige Funktion der automatischen Umrechnung in USD macht dies möglich, da es unrealistisch ist, Händler oder Verbraucher zu zwingen, mit Bitcoin zu spekulieren, wenn sie dies nicht wollen. Und da diese Funktion nun verfügbar ist, gibt es im technischen Bereich wirklich nichts, was Unternehmen und Verbraucher daran hindert, in Bitcoin zu zahlen (oder Zahlungen anzunehmen).

Bildung

Zwar steht der Verwendung von Bitcoin nichts Technisches im Wege, doch gibt es ein weiteres großes Hindernis – die Bildung. Die Realität ist, dass Bitcoin eine unglaublich komplexe Sache ist, etwas, für das man extrem lange braucht, um es zu verstehen – selbst in entwickelten Ländern, wo jeder die endlosen Ressourcen von YouTube und dem Internet zur Verfügung hat, wenn er etwas über ein Thema lernen möchte.

Dieses Problem wird noch größer, wenn man an normale Menschen ohne finanziellen Hintergrund denkt, die sich mit der Geldpolitik nicht auskennen. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass normale Menschen in ein Asset, dessen Preis stark schwankt, sofort einsteigen werden.

Was mir am meisten aufgefallen ist, war das fehlende Verständnis. Es ist leicht zu vergessen, dass Präsident Bukele aus heiterem Himmel ankündigte, dass Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel sein würde. Letztes Jahr auf der Bitcoin-Konferenz in Miami gab Bukele dies plötzlich der Welt bekannt – die Menschen in El Salvador wurden nicht vorgewarnt, es schockierte sie genauso wie mich und Sie.

Wo auch immer Sie dies lesen, denken Sie darüber nach, was passieren würde, wenn Ihr Präsident plötzlich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel erklären würde, ohne dass die Bevölkerung etwas dazu sagt, ohne Abstimmung und ohne vorherige Aufklärung. Da Sie dies lesen, wissen Sie vermutlich mehr über Bitcoin als der Durchschnittsbürger, aber es gibt zweifellos immer noch einen großen Teil der Bevölkerung Ihres Landes, der keine Ahnung hat, wie er funktioniert.

In El Salvador ist das nicht anders.

Halten Sie Ausschau nach Dans nächsten Artikeln über El Salvador, in denen er das Bitcoin-Experiment näher beleuchten wird. Er wird die Politik des Landes bewerten und wie Bitcoin hineingezogen wurde, die umstrittenen Vulkan-Anleihen, die Präsident Bukele auflegt, das vorgeschlagene Bitcoin City Projekt, die makroökonomischen Auswirkungen des Staates, der Bitcoin in seiner Bilanz hält, und mehr.

