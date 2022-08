Deutsche Anleger wollen ihre American Depository Receipts (ADR) von Gazprom (WKN: 903276) und anderen russischen Konzernen vor dem Totalverlust retten und werden dabei in Scharen von ihren Banken und Brokern im Stich gelassen. sharedeals.de macht jedoch Schluss mit der Hilflosigkeit! Am Mittwoch, den 10. August, um 18 Uhr leitet Russland-Experte Andreas Lambrou wieder eine kostenlose Online-Sprechstunde in unserem Live-Chat, zeigt Lösungen auf und beantwortet Fragen von Anlegern.

Ob Gazprom, Lukoil, Sberbank oder Norilsk Nickel: Jahrelang haben russische Konzerne deutschen Börsianer üppige Kapital- und Dividendenrenditen beschert. Nachdem der Despot im Moskauer Kreml seinem Militär im Februar den Einmarsch in die Ukraine befohlen hat, hat jedoch der Alptraum für Russland-Anleger begonnen: Viele, die nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen haben, rätselt nun, wie sie ihre nicht handelbaren Anteilsscheine vor einem möglichen Totalverlust retten können.

Anleger-Frust über Banken und Broker

Von Banken und Brokern ist diesbezüglich kaum Hilfe zu erwarten. Beispielhaft dafür berichtete der User „Lottino“ in unserem SD-Live-Chat: „Broker schrieb vor einigen Tagen, dass keine Weisungen bezüglich Transaktionen entgegengenommen werden. Was nun?“

Wir machen Schluss mit der Hilflosigkeit: Anlegern, die ihre Geld aus russischen Aktien retten wollen, hilft unser Börsen-Experte Andreas Lambrou aus der Patsche. Der 44-Jährige ist ein ausgewiesener Fachmann für Rohstoff-Aktien und insbesondere russische Wertpapiere.

Riesiger Informationsbedarf bei Gazprom-Anlegern

Bereits am vergangenen Mittwoch hat Lambrou bei einer Sondersprechstunde im Chat-Raum „Gazprom und Russland-Aktien“ auf sharedeals.de Hunderten von Interessierten aufgezeigt, welche allgemein umsetzbare Lösung er gefunden hat, um ein Russland-Investment vor dem Totalverlust zu schützen.

Wie sich bei der Live-Sprechstunde herausstellte, ist der Bedarf an Informationen und Austausch bei deutschen Russland-Aktionären überwältigend groß – insbesondere bezüglich des Energiekonzerns Gazprom.

Aus diesem Grund haben wird gemeinsam mit unserem Fachmann Lambrou Folgendes beschlossen: Am kommenden Mittwoch, den 10. August, um 18 Uhr wird der Russland-Kenner wieder im Sonder-Chat auf sharedeals.de anwesend sein und Fragen zu Gazprom und anderen russischen Aktien beantworten. Wer noch keinen Zugang zu sharedeals.de hat, kann sich hier kostenlos registrieren.

Kommende Woche ist die letzte Chance!

Bis dahin dürfte bereits den ersten glücklichen Aktionären gelungen sein, woran die meisten deutschen Broker und Banken scheitern: ein erfolgreicher Umtausch russischer ADR- & GDR-Aktien in Originalpapiere.

Wer nun ebenfalls seine Schäfchen ins Trockene bringen will, muss sich beeilen, da es Fristen zu wahren gilt: Ein problemloser Umtausch ist voraussichtlich nur noch bis zum 14. August 2022 möglich.

Die Umwandlung der russischen ADR/GDR in Stammaktien ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, wieder vollständig die Kontrolle über sein Investment zu gewinnen. Anleger sollten diese Chance nicht verpassen!

