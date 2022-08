Was für ein unfassbarer Start: Letzte Woche Mittwoch veröffentlichten wir unseren Sonderreport “Renditeturbo im Bärenmarkt” mit sieben hochexplosiven Biotech-Titeln, die eine attraktive fundamentale Absicherung mitbringen. Mit Connect Biopharma (WKN: A2QR0E) ist die erste Aktie schon nach einer Woche in komplett neue Höhen vorgedrungen und Käufer konnten sich bereits über +112% Rendite freuen.

Bewertung irrsinnig – aber ein Risiko gibt es

Connect zeichnete sich vor allem durch eines aus: Preise, wie wir sie noch nie gesehen haben. Zur Vorstellung von 0,98 US$ je Aktie stand der Marktkapitalisierung von 56 Millionen US$ ein Kassenbestand nach Abzug aller Verbindlichkeiten von sagenhaften 219 Millionen US$ gegenüber – fast das Vierfache! Dabei verfügt die Firma über eine attraktive und aussichtsreiche Pipeline im Bereich der Hautkrankheiten.

Auf der Negativseite lastet nur ein Faktor: Es handelt sich bei dem Papier um eine chinesische Firma und deren ADRs. Eine gewisse Skepsis ist also angebracht. Aber jedes Risiko hat seinen Preis und einen adäquaten Abschlag, welcher in diesem Fall viel zu groß war und ist.

Wie günstig sind diese Aktien wirklich?

Die unglaubliche Relationen von Kassenbestand zur Marktkapitalisierung von Connect Biopharma bedeutet hinsichtlich der aktuellen Kursgewinne Folgendes: Selbst nach +66% auf Schlusskursbasis muss die Aktie weitere(!) +134% Performance aufs Parkett legen, nur um nachfolgend gerade einmal mit ihrem Nettokassenbestand bewertet zu werden. Mein persönliches Kursziel für das Papier ist noch nicht einmal erreicht!

Ich denke, diese Relationen unterstreichen sehr gut, welche Schnäppchen unser neuer Sonderreport enthält und auch, welche Explosivität die vorgestellten Papiere mitbringen.

Was ist mit dem Rest der Aktien?

Auch dank einiger Übernahmen lief der Biotech-Sektor die letzten Tage sehr stark. Die vorgestellten Aktien konnten enorm profitieren, Käufer der Sonderreport-Aktien schauen auf durchschnittlich +23% Performance in nicht einmal einer Woche! Meiner Meinung nach ist keines dieser Papiere bisher fair bewertet.

Noch zwei Aktien befinden sich in der Kaufzone, andere nur knapp darüber. Ganz ehrlich: Ich glaube daran, dass es im August noch einmal eine Gelegenheit geben wird. Der Sommer ist für gewöhnlich die optimale Zeit, um Aktien zu sammeln, wenn alle anderen Urlaub machen. Denn die Liquidität ist oft gering und ein Verkäufer unter Not kann schnell für Geschenke sorgen!

Ein Rücksetzer wäre hier nicht nur gesund, sondern ist nach der deutlichen Rallye der letzten Wochen zu erwarten. Das mag negativ klingen, doch hier solltest Du einen größeren Zeithorizont mitbringen. Der letzte ganz große Bärenmarkt im Biotech-Sektor fand 2015/16 statt. Es folgte eine satte zweijährige Rallye, in dessen Verlauf der branchenübergreifende ETF rund +130% Performance erzielte. Der aktuelle Bärenmarkt ist jedoch länger und tiefer. Es gibt also allen Grund, auch von einer stärkeren Gegenbewegung auszugehen.

Würde die Erholung genauso ausfallen wie damals, läge das Kursziel für den ETF bei etwa 141 US$. Persönlich erwarte ich schlussendlich höhere Kurse, aber das passiert eben auch nicht von heute auf morgen.

Report weiter heiß

Ich weiß, es ist frustrierend: Vielleicht hattest Du letzte Woche keine Zeit, als der Report kam, warst unterwegs oder hast die erste Mail nicht gelesen. Und klar: Jetzt möchtest Du den Kursen nicht hinterherlaufen. Es ist elementar, jetzt keine unnötigen Fehler zu machen! Geduld ist die wichtigste Tugend des Aktionärs und die Kaufzonen im Report haben gute technische und fundamentale Gründe. Halte Dich an sie!

Ich bin überzeugt, dass wir auf Sicht einiger Tage Schwäche an den Märkten sehen werden und es eine zweite Chance für günstige Einkaufskurse geben wird.

