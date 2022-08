Lange war es ruhig geworden um das berüchtigte Wallstreet-Bets-Forum auf Reddit. Doch jetzt haben die Reddit-Anleger nach GameStop (WKN: A0HGDX) und AMC Entertainment (WKN: A1W90H) einen neuen Zocker-Liebling, dessen Namen auch deutsche Anleger bald überall lesen dürften: AMTD Digital (WKN: A3CYXM). Hier erfährst Du schon alles Lesenswerte zur Aktie, bevor der Wert auch in den deutschen Handel startet.

AMTD Digital ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Die Investment-Holding beschäftigt sich in erster Linie mit der Bereitstellung einer Plattform für digitale Lösungen.

Die AMTD-Aktie stellt mit ihren Kurskapriolen sogar alte Bekannte wie GameStop und AMC Entertainment in den Schatten. Alleine seit dem 1. August konnte der Titel im Hoch +660% zulegen. Seit dem Börsengang am 15. Juli zu 7,80 US$ entspricht dies sogar unglaublichen 32.656% Kursgewinn. Doch was steckt wirklich hinter diesem fulminanten Börsenstart?

GameStop 2.0: AMTD die perfekte Meme-Aktie 2022?

Ein Blick auf das Geschäftsfeld des Unternehmens und die Finanzdaten zeigt erst einmal nichts Revolutionäres, was diesen Kursanstieg erklären würde. Das in Hongkong ansässige Fintech-Unternehmen erwirtschaftete 2021 laut seinem Börsenprospekt 25 Millionen US$ an Umsatz. Eines der großen Zukunftsthemen von AMTD soll die im Februar 2022 gelaunchte Metaverse-Plattform SpiderNet werden. Aus offiziellen Angaben wird jedoch nicht klar, wie erfolgreich dieses Projekt bereits ist.

Wahrscheinlicher ist daher eher, dass eine Kombination aus Zockerei und geringem Streubesitz der Aktie die jüngste Kursexplosion auslösten. Denn im berüchtigten Wallstreet-Bets-Forum erfreut sich das Papier seit einigen Tagen steigender Beliebtheit. Dabei haben die Zocker leichtes Spiel, den Wert nach oben zu treiben: Rund 91% aller ausstehenden Aktien gehören der Muttergesellschaft AMTD Idea Group, nur 6,4 Millionen der insgesamt knapp 75 Millionen ausstehenden Aktien werden derzeit frei gehandelt.

Unternehmen selbst gibt sich unwissend, Untersuchung wahrscheinlich

Angesichts der Kurs-Achterbahn sah sich offenbar auch das Management von AMTD genötigt, ein Statement abzugeben: Man danke allen seinen Aktionären für diesen erfolgreichen Börsengang, habe aber auch keine nähere Kenntnis, wie es zu dieser wilden Kursrallye habe kommen können.

Eine Frage, der in Kürze vielleicht die US-Regulierungsbehörden nachgehen könnten. Der berühmte Shortseller Jim Chanos fasste die Stimmung der Wall Street auf Twitter passend zusammen: „Also werden wir eine 400 Milliarden US$ teure Meme-Aktie einfach ignorieren? Wir hatten Anhörungen im Kongress zu GameStop und AMC.“ Dabei waren diese im Hoch „nur“ maximal 30 Milliarden US$ wert.

Langfristig geht jede Meme-Aktie nach unten

Auf lange Sicht dürften Anleger wie schon bei AMC und GameStop auch an AMTD ihr Interesse verlieren. Bis es so weit ist, dürfte die Aktie aber noch eine Weile Achterbahn fahren. Kursgewinne sind reine Glücksache in diesem Spiel. Die Fundamentaldaten rechtfertigen die luftige Bewertung der Aktie jedenfalls nicht, so dass regelmäßig mit neuen Short-Attacken – und anschließenden Squeezes – zu rechnen ist.

AMTD Digital-Aktie: Jetzt diskutieren!



Interessierst Du Dich für wirklich günstige Deals mit großem Kurspotenzial? Dann profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Forum der neuen Generation für die AMTD-Aktie.

Noch nicht dabei? Hier kannst Du dich kostenlos registrieren!