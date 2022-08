Nach der erfolgreichen Transformation vom altehrwürdigen Verlagshaus zum global führenden Anbieter von digitalen Business-to-Business-Medien in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft stehen die Zeichen bei Aspermont deutlich auf Expansion. Durch die hochskalierbare Plattformtechnologie wächst das Unternehmen aus Down Under stark, sowohl vertikal als auch horizontal. Mit dem Launch der Finanzierungsplattform „Blu Horseshoe“ konnte nun ein Quantensprung und der Einstieg in den lukrativen Fintech-Markt gefeiert werden. Obwohl vergleichbare Projekte kürzlich mit einem Vielfachen des Börsenwertes von Aspermont bewertet wurden, läuft der Aktienchart der Australier seit Monaten seitwärts.